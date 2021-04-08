النني بديلًا مع آرسنال أمام سلافيا براغ في الدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي آرسنال عن تشكيل الفريق لمواجهة سلافيا براغ في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي اليوم الخميس على ستاد الإمارات.

وشهد التشكيل تواجد المصري محمد النني بين البدلاء لفريقه آرسنال لصالح جرانيت تشاكا، وتوماس بارتي ثنائي وسط الملعب في اللقاء.

وتكون تشكيل آرسنال من: برند لينو، سيدرك سواريز، روب هولدينج، جابرييل، هيكتور بيليرين، جرانيت تشاكا، توماس بارتي، ويليام، سميث روو، بوكايو ساكا، ألكسندر لاكازيت.

ومن بين أبرز الأسماء على مقاعد البدلاء أيضًا الثنائي بيير إيمريك أوباميانج، ونيكولا بيبي.

ويأمل آرسنال في تحقيق نتيجة إيجابية أمام سلافيا براغ قبل لقاء العودة الذي سيقام الأسبوع المقبل.