تعرف على نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وغرناطة في الدوري الاوروبي، في ذهاب دور ال8 من بطولة الدوري الأوروبي، المقرر لها ضمن مباريات اليوم الخميس 8 أبريل 2021، والتي يستضيفها ملعب نويفو لوس كارمينيس بإقليم الأندلس.

يعاني فريق غرناطة الإسباني من عدة غيابات قبل استضافة مانشستر يونايتد في مباراة ذهاب ربع نهائي الدوري الاوروبي، مساء اليوم الخميس، حيث يغيب عن صفوف غرناطة 4 لاعبين إسبان بقرار فني من جانب المدير الفني للفريق “مارتينيز ديجو” بالاضافة إلى 3 لاعبين آخرين بداعي الإصابة.

وفَجر فريق غرناطة كبرى مفاجآت الدوري الاوروبي هذا الموسم عندما أطاح بالعملاق الإيطالي “نابولي” من دور الـ 32 قبل أن يتجاوز عقبة مولدي النرويجي في دور الـ 16.

أما مانشستر يونايتد – ثاني الدوري الانجليزي – فعدد غياباته قليلة للغاية مقارنة بغيابات غرناطة، الأمر الذي يجعله المرشح الأوفر حظًا للفوز والعبور إلى نصف النهائي بأريحية، وتكرار الفوز الذي حققه على ريال سوسيداد في دور الـ 32.

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