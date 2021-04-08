يقدم لكم موقع الخليج 365 جدول ترتيب الدوري العراقي الممتاز بعد نتائج مباريات اليوم الخميس 8 أبريل 2021 فى افتتاح الجولة الـ27.

اقتنص فريق النجف وصافة جدول ترتيب الدوري العراقي بعد أن ألحق الهزيمة بضيفه الشرطة بنتيجة 3-1، ليصل الى النقطة 51 بفارق نقطتين عن الشرطة الذي تراجع الى المركز الثالث مؤقتاً.

ولصالح نفس الجولة حقق فريق أربيل فوزاً مثيراً خارج ملعبه بنتيجة 3-2 أمام مضيفه نفط ميسان ليرتقي الى المركز العاشر بجدول الترتيب.

وفى صراع الهبوط تعادل الحدود صاحب المركز التاسع عشر بنتيجة 2-2 أمام ضيفه القاسم صاحب المركز الثامن عشر.

وعلى ملعب السماوة أهدر فريق النفط نقطتين ثمينتين أمام متذيل الترتيب فريق السماوة بعدما سقط فى فخ التعادل بنتيجة 1-1، ليصبح مهدداً بفقد مركزه السابع لصالح فريق بغداد الذي يلعب يوم غد لصالح نفس الجولة أمام نفط البصرة.

ويستكمل يوم غد الجمعة مباريات الجولة الـ27 من الدوري العراقي بخمس مباريات، علماً بأن متصدر جدول الترتيب فريق القوة الجوية قد ثم تأجيل لقاءه أمام الديواينة.

إليكم جدول ترتيب الدوري العراقي بعد نتائج مباريات اليوم في الجولة 27

1- القوة الجوية – 59 نقطة – لعب (26 مباراة)

2- النجف – 51 نقطة – لعب (27 مباراة)

3- الشرطة – 49 نقطة – لعب (27 مباراة)

4- الزوراء – 48 نقطة – لعب (26 مباراة)

5- الوسط – 45 نقطة – لعب (26 مباراة)

6- زاخو – 37 نقطة – لعب (26 مباراة)

7- النفط – 36 نقطة – لعب (27 مباراة)

8- بغداد – 36 نقطة – لعب (26 مباراة)

9- نفط ميسان – 36 نقطة – لعب (27 مباراة)

10- أربيل – 32 نقطة – لعب (27 مباراة)

11- الميناء – 31 نقطة – لعب (26 مباراة)

12- الكرخ – 30 نقطة – لعب (26 مباراة)

13- نفط البصرة – 28 نقطة – لعب (26 مباراة)

14- الديوانية – 28 نقطة – لعب (26 مباراة)

15- الطلبة – 27 نقطة – لعب (26 مباراة)

16- الصناعات الكهربائية – 27 نقطة – لعب (26 مباراة)

17- الكهرباء – 24 نقطة – لعب (26 مباراة)

18- القاسم – 24 نقطة – لعب (27 مباراة)

19- الحدود – 20 نقطة – لعب (27 مباراة)

20- السماوة – 20 نقطة – لعب (27 مباراة)