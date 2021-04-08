نتيجة مباراة الاهلي والرائد في الدوري السعودي

تعرف على نتيجة مباراة الاهلي والرائد فى الدوري السعودي، اليوم الخميس 8 أبريل 2021، في افتتاح مباريات الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي استضافها ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة).

واصل فريق الأهلي مسلسل النتائج المخيبة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (دوري المحترفين السعودي)، وذلك عقب خسارته أمام ضيفه الرائد بنتيجة 3-2.

وتعرض الاهلي للهزيمة السادسة على التوالي، ليواصل الفريق تراجعه في المسابقة، حيث حقق آخر فوز له في المسابقة في الخامس من فبراير الماضي، ومنذ ذلك الحين لعب ثماني مباريات تعادل في اثنين منها وخسر الباقي.

وتجمد رصيد الأهلي عند 35 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي، متقدماً بفارق ثلاث نقاط فقط عن الرائد صاحب المركز الثامن والذي رفع رصيده إلى 32 نقطة.

وتقدم الرائد بهدفين من ضربتي جزاء في الدقيقتين 14و24 احرزهما اللاعب “كريم البركاوي”.

وفي الدقيقة 28 سجل أرنود دجوم الهدف الثالث للرائد، قبل أن يقلص مهند عسيري الفارق للأهلي في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع سجل عمر السومة الهدف الثاني للأهلي من ضربة جزاء.

ويَمر فريق الرائد بفترة جيدة نوعًا ما في منافسات الدوري، فخلال الجولات الخمس الماضية جمع 10 نقاط، بواقع 3 انتصارات وتعادل مثير أمام اتحاد جدة، وخسارة يتيمة أمام حامل اللقب “الهلال”.