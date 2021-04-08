موعد مباراة الاهلي القادمة امام سيمبا في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاهلي القادمة امام سيمبا في ختام مباريات المجموعة الأولى من مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2021، والمقرر إقامتها على ملعب القاهرة الدولي.

تعتبر مباراة سيمبا التنزاني رد الإعتبار بالنسبة لحامل لقب دوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية “النادي الأهلي المصري”، رغم أن المنافسة على التأهل وعلى صدارة المجموعة الأولى قد انتهت وحسمت بالفعل بعد نتائج مباريات الجولة الخامسة بسبب سقوط الأهلي في فخ التعادل الإيجابي أمام المريخ السوداني في الخرطوم.

لكن رجال المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني يرغبون في رد الاعتبار وتعويض الخسارة التي تعرضوا لها في مباراة الذهاب بهدف نظيف في عاصمة تنزانيا “دار السلام”.

وفقد النادي الأهلي فرصة المنافسة على صدارة المجموعة الأولى من دوري أبطال أفريقيا في الجولة الخامسة الأسبوع الماضي، بعد السقوط في فخ التعادل الإيجابي 2/2، تزامنًا مع فوز سيمبا برباعية لهدف أمام فيتا كلوب الكونجولي.

ويحتل زملاء محمد الشناوي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط، من 5 مباريات، خلف سيمبا التنزاني المتصدر برصيد 13 نقطة من 5 مباريات، ليتأهلا معاً لدور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021، قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات.

موعد مباراة الاهلي القادمة امام سيمبا

يحين موعد مباراة الاهلي القادمة امام سيمبا يوم غد الجمعة 9 أبريل 2021 في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش، بإدارة الحكم الدولي الجزائري “مصطفى غربال”.

تنقل مباراة الأهلي المصري وسيمبا التنزاني في بث مباشر عبر قناة بي ان سبورت HD4، على القمر الصناعي نايل سات، والقمر الصناعي سهيل سات، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي“، بعد احتكار المعلق أحمد الطيب لمباريات بطل افريقيا أمام سيمبا وفيتا كلوب.

ويمكن متابعة مباراة الاهلي وضيفه التنزاني على قنوات بي ان سبورت ماكس الفرنسية، على القمر الصناعي أسترا 19 شرقاً، كما يمكن متابعة المباراة أولاً بأول على موقع الخليج 365، في بث حي ومباشر.