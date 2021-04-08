بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وغرناطة في الدوري الاوروبي «رابط يلا شوت»

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر بالاشتراك مع يلا شوت لـ مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وغرناطة في ذهاب دور ال8 من بطولة الدوري الأوروبي، المقرر لها ضمن مباريات اليوم الخميس 8 أبريل 2021.

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وغرناطة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب نويفو لوس كارمينيس بإقليم الأندلس.

تنقل مباراة مانشستر يونايتد وغرناطة على قناة بي إن سبورتس القطرية 1 بصوت المعلق الرياضي السوداني سوار الذهب، كما تنقل على قناة BNT 1 البلغارية، وقناة BT sport 2 البريطانية، كما تنقل في بث مباشر على قناة دازن 1 الألمانية وتيليكوم سبورت 3 الرومانية.

ويعاني فريق غرناطة الإسباني من عدة غيابات قبل استضافة مانشستر يونايتد في مباراة ذهاب ربع نهائي الدوري الاوروبي، مساء اليوم الخميس، حيث يغيب عن صفوف غرناطة 4 لاعبين إسبان بقرار فني من جانب المدير الفني للفريق “مارتينيز ديجو” بالاضافة إلى 3 لاعبين آخرين بداعي الإصابة.

وفَجر فريق غرناطة كبرى مفاجآت الدوري الاوروبي هذا الموسم عندما أطاح بالعملاق الإيطالي “نابولي” من دور الـ 32 قبل أن يتجاوز عقبة مولدي النرويجي في دور الـ 16.

لكن يبدو أن مغامرة الفريق الأندلسي قد قاربت على النهاية، بعد الإصطدام بالعملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد في هذه المرحلة المتقدمة، وفي ظل هذا الكم الكبير من الغيابات التي يُعاني منها الفريق.

توجد شكوك حول قدرة ثلاثة لاعبين آخرين مؤثرين في تشكيلة غرناطة على اللحاق بمواجهة مانشستر يونايتد اليوم الخميس، وهم “ديميتري فولكييه وكارلوس نيفا وألبيرتو سورو” بسبب إصابات عضلية غيبتهم عن المباريات الأخيرة للفريق.

وسيغيب لاعب الوسط الإسباني “فيدي” ومواطنيه “آدريان مارين وكويني” لأسباب غير فنية، بالاضافة إلى لاعب الوسط البرتغالي “دومينجوس كوينا”.

أما مانشستر يونايتد فعدد غياباته قليلة للغاية مقارنة بغيابات غرناطة، الأمر الذي يجعله المرشح الأوفر حظًا للفوز والعبور إلى نصف النهائي بأريحية، وتكرار الفوز الذي حققه على ريال سوسيداد في دور الـ 32.

يغيب عن مانشستر يونايتد المدافع الدولي الإفواري “إيريك بايي” بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد عودته من رحلة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، حيث شارك في فوز كوت دي فوار على النيجر بنتيجة 3/صفر، ثم غاب في المباراة التالية أمام إثيوبيا عندما فاز الفيلة بثلاثية لهدف، وبعد عودته إلى إنجلترا أُستبعد من مباراة برايتون في الجولة 30 من الدوري الانجليزي.

وخسر مانشستر يونايتد جهود مهاجمه الفرنسي “أنتوني مارسيال” في مباراة برايتون بسبب إصابة تعرض لها في مباراة فرنسا وكازاخستان ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022.

أما الغائب الثالث عن صفوف مانشستر يونايتد اليوم فهو المدافع الدولي الإنجليزي السابق “فيل جونز”، فلم يتعاف بعد من إصابة الركبة التي أبعدته عن معظم فترات الموسم، بالتالي فغيابه لا يؤثر على فريق أولي جونار سولشاير بالسلب، لاعتياد الدفاع على اللعب من دونه منذ يوم 26 يناير 2020 عندما لعب للمرة الأخيرة لمدة 90 دقيقة أمام ترانميري في كأس الاتحاد الإنجليزي، وهو اللقاء الذي شهد تسجيله لهدف في الفوز بنتيجة 0-6.

غرناطة 0-0 مانشستر يونايتد

ملعب نويفو لوس كارمينيس

الدوري الأوروبي (ذهاب دور ال8)

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