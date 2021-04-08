بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي والرائد في الدوري السعودي مع يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر بالاشتراك مع يلا شوت وكورة اون لاين مشاهدة مباراة الاهلي والرائد في الدوري السعودي اليوم الخميس 8 أبريل 2021، في افتتاح مباريات الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تنطلق مباراة الاهلي والرائد في الدوري السعودي اليوم الخميس عند الساعة الثامنة و50 دقيقة بتوقيت السعودية، 19:50 بتوقيت مصر، 17:50 بتوقيت جرينيتش.

تقام مباراة الاهلي والرائد على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)، وتنقل في بث مباشر على القناة الرياضية السعودية 1 بصوت المعلق الرياضي “عبد الله الحربي”.

وانتصر الأهلي في آخر 3 مواجهات له أمام الرائد بنتائج ضئيلة (2/1 و0/2 و2/1)، ولعبت المباريات الثلاث خلال عام 2020.

أما آخر فوز لفريق الرائد أمام الأهلي فيرجع إلى الجولة 25 من موسم 2019/2018، في اللقاء المثير الذي أقيم يوم 28 مارس 2019 على ملعب الجوهرة المشعة، وانتهى بنتيجة 5/4.

وسجل الهداف البارع “صالح الشهري” سوبر هاتريك لصالح الرائد في تلك المباراة، وتكفل محمد العمري بتسجيل الهدف الأول بعد خمس دقائق من صافرة البداية، بينما سجل للأهلي “مهند عسيري” ثنائية، وهدف لكل من سلمان المؤشر وتيسير الجاسم.

وكانت مباراة الدور الأول بين الأهلي والرائد من موسم 2021/2020 قد انتهت بفوز صعب للأهلي عندما سجل السوري عمر السومة هدف الفوز في الدقيقة 90.

ويدخل الاهلي مباراة اليوم بكم هائل من الخسائر المتتالية التي لا تعكس طموحات وآمال الفريق في بداية هذا الموسم، إذ تعرض الفريق لـ 5 هزائم متتالية بعد تعادلين أمام اتحاد جدة والعين.

ولم يفز الاهلي بأي مباراة في الدوري السعودي منذ تاريخ 5 فبراير 2021، عندما فاز على فريق الوحدة بنتيجة 4/2 خارج الديار.

تشكيلة الاهلي اليوم:

محمد العويس

لوكاس ليما – محمد آل فتيل – معتز هوساوي – عبد الله حسون

نوح الموسى – إدريس فتوحي – حسين المقهوي

عبد الرحمن غريب – نيانج – سلطان مندش

تشكيلة الرائد اليوم:

عز الدين دوخة

حسين الشويش – نيمانيا ميليتش – عبدالله الفهد – خالد الخثلان

ماركو مارين – آرناود جوم – سلطان الفرحان – عبد الله المقرن – أحمد الزين

كريم البركاوي

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