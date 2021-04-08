حامل في الشهر الثامن تحقق 3 ميداليات في التايكوندو (فيديو)

المنامة - ياسر ابراهيم -

استطاعت أمينات إدريس، لاعبة التايكوندوـ والحامل في الشهر الثامن، من تحقيق 3 ميداليات متنوعة، في مهرجان الرياضة الوطني في نيجيريا.



ونشر حساب المهرجان عبر تويتر، مقطع فيديو أظهر العرض التي قدمته أمينات في منافسات فردي السيدات، إلى جانب عرضها في منافسات فرق المختلط.





وبحسب حساب المهرجان، فإن أمينات استطاعت إحراز الميدالية الذهبية لمنافسات المختلط، والفضية في فرق السيدات، إلى جانب البرونزية في منافسات الفردي.



ويقام المهرجان المؤجل من العام الماضي، في الفترة من 4 وحتى 15 أبريل/نيسان الجاري، ويضم مشاركين من 36 ولاية، ويهدف إلى تعزيز السلام والانتماء الثقافي بالبلاد.



المصدر : وكالة سند



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