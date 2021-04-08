شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يعلن موقف الأهلي من تعيين حكام مصريين للقمة.. ويكشف تفاصيل حديثه مع مجاهد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن تقديره الخالص للتحكيم ‏المصري، مؤكدًا ‏أن ‏المطالبة بإسناد مباراة القمة يوم 18 إبريل الجاري لحكام ‏أجانب لا تعني أبدًا التقليل من ‏شأن ‏الحكام المصريين.‏

وأضاف، حسب الموقع الرسمي للنادي، أنه عندما التقى المهندس أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة، قبل يومين، في احتفالية ‏اليوم الدولي للرياضة من أجل السلام، التي أقيمت بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير ‏الرياضة، وأبدى مجاهد رغبته في منح الفرصة للتحكيم المصري في هذا اللقاء، ‏كان رد ‏رئيس الأهلي واضحًا بأن ‏الفترة الحالية قد لا تحتمل ذلك، ولا بد من اختيار ‏طاقم تحكيم ‏أجنبي من التصنيف الأول على ‏مستوى العالم، ويكون صاحب خبرات دولية كبيرة، ولا يزال هناك وقت كاف ليقوم اتحاد الكرة بمخاطبة الاتحادات الأوروبية في هذ الشأن.‏

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك قد أرسلت خطابًا رسميًا للاتحاد المصرى لكرة القدم تعترض خلاله على قرار الجبلاية بإسناد إدارة مباراة القمة المقبلة أمام الأهلى فى الدورى المقرر لها يوم 18 أبريل الجارى لطاقم تحكيم مصرى.

وأكدت اللجنة التى تتولى إدارة النادى أن الزمالك يضع كامل ثقته فى التحكيم المصرى إلا أن النادى، ونظرا لاشتعال المنافسة على قمة البطولة يرفض أى اتجاه لفكرة إسناد المباراة لطاقم مصرى، والالتزام بالمتعارف عليه فى مباريات القمة بوجود طاقم تحكيم أجنبى، خاصة أنه لا يوجد ما يعوق ذلك، وضمانا لرفع الحرج عن الحكام المصريين فى مثل هذه المباريات الحساسة.

وكان أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أكد أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ستلعب بحكام مصريين.

وقال أحمد مجاهد في تصريحات تليفزيونية: «مباراة القمة ستلعب بحكام مصريين»، مؤكدًا: «لا يوجد أي قرار من مجلس الوزراء بإقامتها بحكام أجانب».

وأضاف: «خلال وجودي في اتحاد الكرة خلال السنوات الماضية، لا يوجد أي قرار بإقامة مباريات القمة بحكام أجانب».