شكرا لقرائتكم خبر عن النني على مقاعد بدلاء أرسنال أمام سلافيا براج في الدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المدرب الإسباني مايكل أرتيتا تشكيل فريق أرسنال في مواجهة سلافيا براج في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي «يوروباليج».

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن.

وجاء التشكيل كالآتي:

تشكيل أرسنال

حراسة المرمى: بيرنارد لينو

الدفاع: هيكتور بيليرين- روب هولدينج- جابريل- سيدريك سواريس

الوسط: توماس بارتي- جرانيت شاكا - سميث روي- ويليان- بوكايو ساكا

الهجوم: الكسندر لاكازيت

تشكيل سلافيا براج

حراسة المرمى: كولار

الدفاع: باه- زيما- هولش- بوريل

الوسط: هرومادا- بروفود- دورلي- ستانسيو- أولاينكا

الهجوم: سيما