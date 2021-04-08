شكرا لقرائتكم خبر عن سولشاير يعلن تشكيل مانشستر يونايتد لمباراة غرناطة في الدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة غرناطة الإسباني في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

وتقام في تمام التاسعة من مساء اليوم الخميس مباراة ربع نهائي الدوري الأوروبي «اليوروباليج» على ملعب نيو لوس كارمينيس في إسبانيا بين فريقي غرناطة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي:

حراسة المرمى: دي خيا

الدفاع: فان بيساكا- ماجواير- ليندلوف- لوك شاو

الوسط: بوجبا- ماكتومناي- جيمس - برونو فيرنانديز- راشفورد

الهجوم: جرينوود

أما غرناطة فيدخل المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: سيلفا

الدفاع: دياز- فاييخو – دوارتي- نيفا

الوسط: هيريرا- جونالونز- كينيدي- مونتورو- أنتونيو

الهجوم: سولدادو