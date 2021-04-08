شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عمر الأقرب لإدارة مباراة القمة الثانية 10 مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسؤول باتحاد الكرة، أن الحكم الدولى أمين عمر هو الحكم الأقرب لإدارة قمة الأهلي والزمالك في الدور الثاني يوم 10 مايو المقبل، بعد قرار اتحاد الكرة بأن يدير اللقاء طاقم حكام مصري.

وقال المصدر، إن أمين عمر الحكم الدولي، هو أقوى المرشحين لإداراة المباراة، حيث تجرى مفاضلة بينه وبين محمد عادل الحكم الدولي، لكن إصابة الأخير بفيروس كورونا تجعل فرصته صعبة في إدارة القمة لأنه سيحتاج إلى بعض الوقت لاستعادة جاهزيته البدنية قبل إدارة اللقاء.

وأوضح المصدر أن محمود البنا هو المرشح الأول حتى الأن لإدارة مباراة القمة يوم 18 ابريل المقبل، انتظارا لنتيجة المسحة التى ستجرى له قبل المباراة بـ48 ساعة.

وأرسلت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك خطابا رسميا للاتحاد المصري لكرة القدم تعترض خلاله على قرار الجبلاية بإسناد إدارة مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي في الدوري المقرر لها يوم 18 أبريل الجاري، لطاقم تحكيم مصري.

وأكدت اللجنة التي تتولى إدارة النادي أن الزمالك يضع كامل ثقته في التحكيم المصري إلا أن النادي، ونظرا لاشتعال المنافسة على قمة البطولة يرفض أي اتجاه لفكرة إسناد المباراة لطاقم مصري، والالتزام بالمتعارف عليه في مباريات القمة بوجود طاقم تحكيم أجنبي، خاصة أنه لا يوجد ما يعوق ذلك، وضمانا لرفع الحرج عن الحكام المصريين في مثل هذه المباريات الحساسة.