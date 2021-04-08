شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أبطال القوس والسهم يحققون نتائج غير مسبوقة في بطولة الجائزة الكبرى في تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق لاعبو المنتخب المصرى للقوس والسهم بقيادة ماجد محيى نتائج جيدة خلال المشاركة في بطولة الجائزة الكبرى المقامة حاليا في مدينة أنطاليا في تركيا والتي تقام لمدة 4 أيام من 7 الى 11 أبريل الجارى .

وجاءت نتائج الثنائى المصرى يوسف طلبه 651 متر بينما جاء شريف أشرف 628 متر

وحرص علاء جبر رئيس الاتحاد المصرى للقوس والسهم على أتصال هاتفى بالبعثة وتقدم بالتهنئة للاعبين وطالبهم ببذل جهد مضاعف لمواصلة الإنجاز .

ويشاراك في البطولة لاعبين من فرنسا و أيطاليا و تركيا و أوكرانيا و بولندا وألمانيا و إسبانيا و بلاروسيا و كرواتيا و بلجيكا و سلوفينيا و سلوفكيا ومصر .



منتخب مصر للقوس والسهم (2)



منتخب مصر للقوس والسهم (1)



بعثة القوس والسهم 1