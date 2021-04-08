شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استبعاد جوزيه.. فينجادا مرشحا لمنصب المدير الفنى لاتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل البرتغالى فينجادا المدير الفنى السابق لنادى الزمالك، دائرة المرشحين لمنصب المدير الفنى لاتحاد الكرة خلفا لمحمود سعد المدير الفنى السابق والذى تمت إقالته مؤخرا.

وتواصل اتحاد الكرة مع فينجادا خلال الساعات الماضية الذى يفكر فى العرض المصرى، ويرى مسئولو الجبلاية أنه الأنسب لأنه سبق له العمل فى مصر سواء مع نادى الزمالك أو المنتخب الأولمبى وليس غريبا على الكرة المصرية.

وسبق ورشح أعضاء أعضاء اللجنة التى تدير الجبلاية البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للأهلى لتولى المنصب، لكن تم استبعاده بسبب اعتزاله التدريب والعمل فى مجال كرة القدم.