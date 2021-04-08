شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن سمارة يحيى زوجة أبو جبل حارس الزمالك.. ملكة جمال الجزائر والعرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعقد قرانه اليوم الخميس في أحد فنادق القاهر في حضورعائلي بهيج مع الأهل والأصدقاء، وكان زميله عبدالله جمعة الحاضرين، وحرص على تهنئة أبو جبل بعقد القران.

”الخليج 365” يستعرض فى السطور التالية أهم معلومات عن أميرة سمارة يحيى زوجة أبو جبل حارس مرمى الزمالك..

- ملكة جمال الجزائر 2018 وملكة جمال العرب 2019

- تبلغ من العمر 29 عاما

- تنحدر أصولها إلى مدينة بومرداس شمال الجزائر

- حاصلة على شهادة الليسانس فى التسويق ونظمت دراسات فى انجلترا والولايات المتحدة فى مجال الاتصالات.

- دخلت مجال الموضة بالصدفة وبعد ترشيحات من شقيقتها التى شجعتها على المشاركة فى مسابقة ملكة جمال الجزائر.

- مازالت تحتفظ بأصولها وتعيش فى مسقط رأسها بعيد عن الأضواء.

- تشارك فى الأعمال الخيرية للأيتام وذوى الاحتياجات فى بلادها الجزائر، كما أنخرطت فى جمعية خيرية تهتم بالرياضيين ، وفى مصر تدعم مشروعات أصحاب الحرف الصغيرة وربما يكون ذلك سبب تعرفها على أبوجبل من خلال اقامتها بعض الوقت فى مصر واهتمامها بالشان الرياضى ودعمه.

- تسعى دائما تطوير نفسها فى مجال التصوير الذى تهواه للعمل به وقت فراغها.



أبوجبل وعروسته



ملكة جمال الجزائر زوجة ابوجبل



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زوجة-أبوجبل--بالزى-الرسمى-الجزائرى







ملكة جمال الجزائر زوجة ابوجبل



زوجة أبوجبل بفستان الزفاف



حارس الزمالك ابوجبل وعروسته