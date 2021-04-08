شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن يتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق ‏لمواجهة سيمبا التنزاني المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الجمعة على استاد «الأهلي ‏we‏ السلام» ضمن ‏منافسات الجولة السادسة «الأخيرة» من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: ‏

محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان ‏وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح ‏محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد ‏وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير.‏

كان الأهلي قد اختتم استعدادته اليوم لمباراة سيمبا التنزاني، وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، ركز خلالها على نقاط القوة والضعف في بطل تنزانيا، بالإضافة إلى التكليفات المحددة لكل لاعب وفقًا لخطة المباراة، وبعد ذلك خاض اللاعبون فقرة بدنية خفيفة قبل أن يركز موسيماني على بعض الجوانب الفنية والخططية، التي يرغب في تنفيذها خلال لقاء الغد.

المعروف أن الأهلي حسم تأهله إلى دور الثمانية، رفقة سيمبا التنزاني عن المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله في الجولة الخامسة مع المريخ السوداني بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم.