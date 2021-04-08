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توماس مولر يتحدى سان جيرمان: سنقاتل من أجل العودة

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الألماني توماس مولر، نجم بايرن ميونخ، رسالة تحد إلى باريس سان جيرمان، عقب فوز الفريق الباريسي على بايرن بنتيجة 3-2، أمس الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي على ملعب «أليانز أرينا»، وأحرز مولر أحد هدفي البافاري.

ونشر مولر، على حسابه على «إنستجرام» صورا له من المباراة على خاصية «ستورى»، وكتب عليها: «فرص كثيرة، لكن سجلنا هدفين فقط، سنقاتل من أجل العودة.. لا للاستسلام».

ومن المقرر إقامة لقاء الإياب، الأسبوع المقبل، على ملعب «حديقة الأمراء» في فرنسا، يذكر أن بايرن ميونخ توج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي على حساب سان جيرمان في المباراة النهائية.

توماس مولر- البافاري "الأصلي" الأخير في بايرن ميونيخ - صورة أرشيفية

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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