شكرا لقرائتكم خبر عن يد الزمالك يهزم هليوبوليس .. وينفرد بصدارة الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره هليوبوليس بنتيجة 41-34، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الخميس، على صالة حسن مصطفى في مدينة 6 أكتوبر، ضمن منافسات الدور الثاني لدوري المحترفين.

بهذا الفوز يعتلي الفريق صدارة جدول تريتب الدوري برصيد 34 نقطة.

وشهدت المباراة تألق عدد كبير من نجوم الفريق خاصة يحيي الدرع وعمر الوكيل «بكار» وحسن قداح ومحمد علاء «لوكا» وأحمد مؤمن «دودو».

ومن المقرر أن يلتقي الفريق مع طلائع الجيش غدا الجمعة، على صالة حسن مصطفى في مدينة 6 أكتوبر، ضمن منافسات الدور الثاني لدوري المحترفين.

ويقود الفريق حسين زكي مديرا فنيا، وحسن يسري مدربا عاما، وأبوبكر صلاح مدربا للحراس، وحمادة عبدالباري مديرا إداريا، ودكتور عمرو على طبيب الفريق، وأحمد صلاح مدربا للأحمال.