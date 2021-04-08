شكرا لقرائتكم خبر عن زمالك 99 يهزم الإسماعيلي بهدفين ويقترب من التتويج باللقب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الناشئين بنادي الزمالك مواليد 1999 على نظيره الإسماعيلي بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثامنة للدور الثاني بدوري الجمهورية.

تقدم الإسماعيلي بالهدف الأول في الدقيقة 40 من الشوط الأول، واستطاع الزمالك أن يدرك يوسف أسامة نبيه التعادل بعد مرور 15 دقيقة من زمن الشوط الثاني، واستطاع حمدي علاء أن يحرز هدف الفوز في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

بهذا الانتصار يرفع الفريق رصيده للنقطة 15 وينفرد بصدارة جدول الدوري ويقترب بقوة من حصد اللقب.

ويقود الفريق فنيا محمد مصطفي ممس، ويساعدة أحمد محسن ومحمد مصطفي، وأيمن الطويل مدربا للحراس، وحمدي يوسف مدير إداري للفريق، ومصطفى عزب علاج طبيعي.