شكرا لقرائتكم خبر عن الخلافات تشتعل في سيراميكا بسبب مخطط الإطاحة بهيثم شعبان والبطاوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتعلت الخلافات داخل نادي سيراميكا كليوباترا خلال الفترة الماضية في ظل محاولة طارق أبو العنين، نجل مالك النادي للسيطرة على الامور الفنية بالفريق، وباتت الأمور تسير في منحنى خطر ما يهدد مسيرة فريق الكرة في أول مواسمه في الدوري الممتاز.

ورغم الأداء المميز لهيثم شعبان المدير الفني مع الفريق في الدوري إلا أن مصدر مطلع داخل النادي اكد طارق أبوالعنين سعى مؤخرًا لإقالته من منصبه وإبعاده عن الفريق بصورة مفاجئة وهو ما تصدى له بعض اللاعبين ورفضوا فكرة إقالة المدرب وأمام إصرارهم تراجع ابن صاحب النادي عن قراره مع انتظار الفرصة لإبعاده مستقبلا مع أي نتائج مخيبة.

وقال المصدر أن أبوالعنين يدرس اقالة معتز البطاوي مدير الكرة بسيراميكا من منصبه خاصة وأن البطاوي يتمتع بحب اللاعبين ويسيطر على الفريق ويعمل ابن صاحب النادي جاهدا لإبعاده خاصة وأن مدير الكرة كان مشرفا على الكرة قبل بداية الموسم الجاري قبل أن يتولى أبوالعنين نفس المنصب وبات يتدخل في جميع التفاصيل بعد صعود الفريق للدوري الممتاز واعادالبطاوي لمنصب مدير الكرة وأن يكون هو مشرفا على الكرة بالكامل، في مقدمة للإطاحة بالبطاوي خلال الفترة المقبلة

ويقود لاعبو سيراميكا كليوباترا حملة لرفض رحيل شعبان والبطاري للحفاظ علي استمرار الفريق حيث اعلن اللاعبين تضامنهم مع الجهاز الفني وطالبوا الادارة باستمرارهم وعدم رحيلهم.