شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئو الزمالك يسحقون دمنهور بـ«دستة» أهداف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق كرة القدم مواليد 2012 بقيادة المدير الفنى إسلام مأمور، ومعاونه حمادة رامبو، فوزا غاليا على دمنهور في ميت عقبة بدستة أهداف.

مثل الزمالك كل من أحمد حسن الصقر، لاعب خط الوسط، وحمزة كمال، ومحمد خالد، ومحمد أحمد، وعمر محمد، وسيف أحمد، وعمر الشافعى، والمهاجم يوسف أيمن، وحازم محمود، ويوسف الطيب، وياسين محمد «الأباصيرى»، ومازن وبركات، ومهاب، وعزالدين، ومحمود البياع، والباشا، وعبدالرحمن، وآدم وهبى، وزين، ومحمود، وحمزة، ومثل حراسة المرمى كل من مصطفى، وياسين، وعبدالله.

أحرز أهداف الزمالك كل من: «أحمد حسن، سيف أحمد، عمرالشافعى، يوسف أيمن، يوسف الطيب، حمزة، محمود».