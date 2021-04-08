بلاير سفيرا لجولف السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انضم الجنوب أفريقي جاري بلاير أمس إلى قائمة سفراء جولف السعودية بعد لحظات من مشاركته في تنفيذ ضربة الإطلاق الشرفية في بطولة الماسترز التي احتضنتها مدينة أوجوستا بولاية جورجيا الأمريكية بمشاركة أساطير اللعبة جاك نيكولاس، ولي إلدر وهو التقليد المتبع في البطولة منذ العام1963، لتزيد جولف السعودية قائمة سفرائها بانضمام أحد أعظم اللاعبين في تاريخ هذه الرياضة ويحمل بلاير في رصيده 9 ألقاب كبيرة.



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