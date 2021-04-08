فارق الـ6 درجات على مقياس الدوري يشعل الكلاسيكو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يجذب كلاسيكو الكرة السعودية بين الاتحاد وضيفه الهلال، أنظار عشاق ومتابعي كرة القدم السعودية في الداخل والخارج نحو ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، عندما يلتقي أول وثالث الترتيب في مواجهة هي الأهم للفريقين منذ سنوات وقد تكون أيضا في الدوري الذي بات على بعد خطوات من النهاية، حيث يلتقيان في إطار الجولة الـ25 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الاتحاد صاحب الضيافة، المركز الثالث برصيد 42، بفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر.

كما يهم اللقاء الذي تديره فنيا مدرسة برازيلية في الفريقين، أطرافا أخرى يأمل بعضها في خسارة الهلال بقيادة مدربه البرازيلي روجير ميكالي، كالشباب صاحب المركز الثاني، فيما تأمل فرق أخرى في خسارة الاتحاد ومديره الفني البرازيلي فابيو كاريلي، لمنافسته على المركز الثالث مثل التعاون والنصر.

وازدادت معاناة الفريق بتوقعات غياب المهاجم الصربي بيرجوفيتش ويتسلح الفريق بشراسة لاعبيه في الأطراف والوسط خصوصا لاعب الرأس الأخضر رودريقيز ورمارنيو إضافة إلى العبود والبيشي وفهد المولد ، وتعادل الفريقان ذهابا 1-1 في ديسمبر الماضي.

الهلال







تلقى ضربة موجعة بإصابة لاعبه سالم الدوسري في القدم.



لديه 48 نقطة في الصدارة، سجل 45 هدفا وتلقى 20 هدفا.



آخر 5 مباريات انتهت بفوزه 4 مرات وخسارة وحيدة أمام النصر.



فاز في الجولة الماضية على القادسية 1/ 0.



يمتلك قوة هجومية هائلة بقيادة متصدر قائمة الهدافين، الفرنسي بافتيمبي جوميز برصيد 18 هدفا.



سجل 12 هدفا في آخر 4 انتصارات متتالية.



الاتحاد