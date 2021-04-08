فارق الـ6 درجات على مقياس الدوري يشعل الكلاسيكو

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ويحتل الاتحاد صاحب الضيافة، المركز الثالث برصيد 42، بفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر.
كما يهم اللقاء الذي تديره فنيا مدرسة برازيلية في الفريقين، أطرافا أخرى يأمل بعضها في خسارة الهلال بقيادة مدربه البرازيلي روجير ميكالي، كالشباب صاحب المركز الثاني، فيما تأمل فرق أخرى في خسارة الاتحاد ومديره الفني البرازيلي فابيو كاريلي، لمنافسته على المركز الثالث مثل التعاون والنصر.
وازدادت معاناة الفريق بتوقعات غياب المهاجم الصربي بيرجوفيتش ويتسلح الفريق بشراسة لاعبيه في الأطراف والوسط خصوصا لاعب الرأس الأخضر رودريقيز ورمارنيو إضافة إلى العبود والبيشي وفهد المولد ، وتعادل الفريقان ذهابا 1-1 في ديسمبر الماضي.
الهلال
- تلقى ضربة موجعة بإصابة لاعبه سالم الدوسري في القدم.
- لديه 48 نقطة في الصدارة، سجل 45 هدفا وتلقى 20 هدفا.
- آخر 5 مباريات انتهت بفوزه 4 مرات وخسارة وحيدة أمام النصر.
- فاز في الجولة الماضية على القادسية 1/ 0.
- يمتلك قوة هجومية هائلة بقيادة متصدر قائمة الهدافين، الفرنسي بافتيمبي جوميز برصيد 18 هدفا.
- سجل 12 هدفا في آخر 4 انتصارات متتالية.
الاتحاد
- يفتقد أحمد حجازي الموقوف بالبطاقة الحمراء، وزياد الصحفي لتراكم البطاقات، وعبدالإله المالكي للإصابة.
- لديه 42 نقطة في المركز الثالث، سجل 37 هدفا وتلقى 26 هدفا.
- آخر 5 مباريات انتهت بفوزه 4 مرات وتعادله مرة واحدة.
- تعادل في الجولة الماضية مع الرائد 1/1.
- قوة الاتحاد الهجومية في هداف الفريق، البرازيلي رومارينهو دا سيلفا صاحب الـ15 هدفا.
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