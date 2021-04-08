شكرا لقرائتكم خبر ارتياح لاستضافة البصرة «خليجي 25» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدى فريق التفتيش الخاص بالوقوف على استعدادات العراق لاستضافة خليجي 25 برئاسة اليمني حميد الشيباني، ارتياحه لنتائج الجولة التفتيشية التي انتهت أمس وشملت ملاعب محافظة البصرة التي ستستضيف البطولة، وكذلك ملاعب التدريبات والفنادق والمستشفيات.

وقال عضو لجنة التفتيش الكويتي طارق علي إن البصرة تنعم حاليا بالأمن والاستقرار، فضلا عن التطور الكبير في البنى التحتية على الصعيدين الرياضي والعمراني، مبينا أن ملف العراق لاحتضان البطولة أصبح الأقرب، بعد التصور الإيجابي الذي خرجت به اللجنة التفتيشية، موضحا أن البصرة وفرت المتطلبات باحترافية وبدعم حكومي من شأنه أن يؤمن النجاح مبكرا.

وسيرفع الوفد تقريرا مفصلا لرؤساء الاتحادات الخليجية، في اجتماعه الذي سيعقد في الـ26 من الشهر الحالي، لتحديد مصير الملف العراقي.