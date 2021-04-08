ارتياح لاستضافة البصرة «خليجي 25»

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وقال عضو لجنة التفتيش الكويتي طارق علي إن البصرة تنعم حاليا بالأمن والاستقرار، فضلا عن التطور الكبير في البنى التحتية على الصعيدين الرياضي والعمراني، مبينا أن ملف العراق لاحتضان البطولة أصبح الأقرب، بعد التصور الإيجابي الذي خرجت به اللجنة التفتيشية، موضحا أن البصرة وفرت المتطلبات باحترافية وبدعم حكومي من شأنه أن يؤمن النجاح مبكرا.
وسيرفع الوفد تقريرا مفصلا لرؤساء الاتحادات الخليجية، في اجتماعه الذي سيعقد في الـ26 من الشهر الحالي، لتحديد مصير الملف العراقي.
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