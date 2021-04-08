التعاون أمل العين للنجاة من الغرق

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وينتظر أن يحفل اللقاء الذي سيجري على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة في إطار الجولة الـ25، بالندية، وخصوصا أنه يأتي ضمن جولات الحصاد الأخيرة والحاسمة.
وتعد حظوظ التعاون في خطف النتيجة، أكبر من ضيفه، حيث يدعم عامل الأرض وكتيبة محترفين مميزة يقودهم الهداف توامبا والمتألق أميسي والحارس الأفضل هذا العام، البرازيلي كاسيو الذي حافظ على نظافة شباكه 10 مباريات مع فريق يعد الأقوى دفاعا هذا الموسم إذ لم يتلق سوى 20 هدفا، فيما سجل مهاجموه 30 هدفا.
وفي العين، تأكدت جاهزية المدافع الأنجولي باستوس، بعد عودته من تمثيل بلاده في تصفيات كأس أمم أفريقيا وإتمامه العزل الصحي.
واطمأن المدير الفني الإسباني بابلو ماشين على جاهزية باستوس لقيادة الدفاع في المباراة، لكنه سيفتقد لاعب الوسط خوانبي للإصابة.
العين أكثر فرق الدوري استقبالا للأهداف (48 هدفا) فيما سجل 30 هدفا ولم يفز إلا 5 مرات، لكنه لم يخسر في آخر 3 مباريات لعبها، وله 20 نقطة.
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