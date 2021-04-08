ظروف النصر تغري ضمك لتجديد آمال البقاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بذكرى التعادل الشهير (2/2) في افتتاح ملعب مرسول بارك، يحل النصر المتأثر بخروجه من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ضيفا على ضمك بملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة ضمن الأسبوع الـ25 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر صاحب الـ36 دقيقة، انحصرت كل أهدافه من الموسم الحالي في الحصول على مركز مؤهل للعب بدوري أبطال آسيا بعد أن خرج من كأس الملك وابتعد كثيرا عن المنافسة على لقب الدوري، إلا أنه سيواجه صعبة بالغة أيضا في الحصول على مركز مباشر بدوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

أما ضمك، فإن هدفه من الجولات المتبقية من الدوري، فيتمثل في البقاء بدوري الأضواء وطرد شبح الهبوط الذي ظل يلازمه كثيرا في الموسم الحالي كما حال الموسم الموسم الماضي، حيث تغريه حالة الإحباط في النصر على خطف الفوز.

وقبل التوقف، حقق النصر مع مدربه هورفات فوزا عريضا على الباطن (7/ 0) كأعلى نتيجة في الدوري لكنه عاد وخسر بعد هدفه الأول في الموسم وهو الحصول على كأس الملك عندما انهزم أمام الفيصلي 0/ 1 في الدور قبل النهائي.

يملك النصر 36 نقطة و40 هدفا، فيما تلقى 30 هدفا، فيما يملك ضمك 24 نقطة و33 هدفا، ما قبل تلقيه 43 هدفا. وينتعش صاحب الأرض بعودة هداف الفريق إيميليو زيلايا بعد التوقف بسبب البطاقات، فيما يغيب عن النصر، مهاجمه عبدالرزاق حمدالله الموقوف من قبل لجنة الانضباط 15 يوما قابلة للتمديد.