مضرب: طوني نادال يعود إلى الملاعب للإشراف على الكندي أوجيه-ألياسيم

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مدريد: سيشرف طوني نادال عم رافايل المصنف ثالثا عالميا ومدربه السابق على الموهبة الصاعدة في عالم كرة المضرب الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم (20 عاما)، بحسب ما أعلن المدرب الاسطوري لصحيفة "ماركا" الاسبانية الخميس.

وشرح طوني ما حصل قائلا "عندما تقدم بالعرض، طلبت منه أن يأتي إلى الأكاديمية (أكاديمية رافايل نادال التي أسسها في مايوركا) لفترة 10 أيام لكي يرى ما إذا كان ما سأقدمه له سيناسبه أم لا. لم أكن أضع في حساباتي تدريب أي لاعب آخر".

وتابع المدرب البالغ 60 عاما "مع العلم، بصفتي مديراً للأكاديمية، بقدرتي على التعاون مع لاعب يملك تطلعات كبيرة، فهو بالنسبة لي شخصياً، تحد يرضيني بشكل خاص".

وسيعمل طوني الذي اعتزل التدريب في عام 2017، مع لاعبه الجديد ومدربه الفرنسي فريديريك فونتانغ بدءاً من دورة مونتي كارلو، ثانية دورات الماسترز للألف نقطة والتي تنطلق الأحد المقبل.

ويعتبر نادال المدرب الأكثر تتويجاً في بطولات الغراند سلام مع 16 لقباً، منها 10 في بطولة رولان غاروس الفرنسية فاز بها رافايل حتى نهاية الشراكة بينهما في عام 2017.

وأضاف متحدثاً عن إمكانية مواجهة ابن أخيه "رافا": "لن أجلس على أي من المقعدَين احتراماً للاعبَين ولأني ما زلت دائماً مدير الأكاديمية، وسأتابع العمل لاجله وأنا عمه".