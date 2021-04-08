شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينضم المغربى وليد أزارو لقائمة أجانب ارتدوا قميص للقطبين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربطت العديد من التقارير، المغربى وليد أزارو مهاجم الاتفاق السعودى بالانتقال إلى نادى الزمالك فى الموسم المقبل، بناء على طلب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للقلعة البيضاء.

ويسعى نادى الزمالك إلى تدعيم مركز المهاجم بسبب العقم التهديفى الذى يعانى منه الفريق منذ رحيل مصطفى محمد عن الفريق إلى جالاتا سراى التركى، وعدم إثبات مروان حمدى نفسه حتى الآن، بالإضافة إلى عدم ظهور التونسى سيف الدين الجزيرى مع الفريق بشكل مستمر لعدم قيده فى بالقائمة الأفريقية.

ونجح وليد أزارو مع الأهلى منذ انضمامه فى صيف 2017، حيث شارك المغربى فى 89 مباراة مع الأهلى سجل 41 هدفاً وصنع 16 أخرى لزملائه.

وسبق وليد أزارو "حال الانتقال للزمالك" 3 لاعبين أجانب استطاعوا أن يلعبوا في القطبين وهو ما نستعرضها في التقرير التالى..

الغانى أحمد فيليكس

من أبرز اللاعبين الأجانب الذين لعبوا فى الدورى المصرى، حيث تألق بشكل لافت مع حسام حسن فى نهاية التسعينيات وشكلوا ثنائى هجومى للأهلى، وسجل العديد من الأهداف، حيث شارك فى 117 مباراة، وسجل 47 هدفًا، فى الفترة ما بين 1993 إلى 1998.

وانتقل إلى الزمالك فى محاولة إلى استعادة مستواه لكنه لم يفعل، بعدما شارك فيليكس فى 20 مباراة سجل خلالها 5 أهداف فقط ليرحل عن القلعة البيضاء.

الموريتانى دومينيك دا سيلفا

تفاءل جماهير الأهلى بالتعاقد مع الموريتانى دومينيك لكن مستواه كان متذبذبا، فقد شارك فى 55 مباراة سجل 6 أهداف فقط من بينها هدفا فى مرمى الزمالك وصنه 6 أخرى، أما فى الزمالك فقد شارك فى 14 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع هدفين.

القطرى حسين ياسر المحمدى

لعب حسين ياسر المحمدى فى الأهلى خلال الفترة ما بين 2008 إلى 2010، لم يشارك كثيرًا لكنه حصل على إشادة الجماهير، حيث لعب 11 مباراة فقط سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

ورحل حسين ياسر من الأهلى متجها إلى الزمالك وقدم مستويات جيدة، حيث شارك في 40 مباراة في جميع المسابقات نجح في تسجيل 9 أهداف وصنع 8 أهداف أخرى.