شكرا لقرائتكم خبر عن "التزحلق على الجليد" ضمن فعاليات مبادرة "مصر تستطيع" لأصحاب الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع اختيار مبادرة "مصر تستطيع" لدمج أصحاب الهمم، من خلال رياضة التزحلق على الجليد بإحدى المولات الشهيرة بالقاهرة، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، على البطلة نورهان عثمان من أصحاب الهمم، بعد متابعة ومراقبة قدراتها على الاتزان والتحكم الجسدى، وبعد اجتيازها فترة تدريب مكثفة يومية لمدة ثلاثة أشهر ووصولها للمستوي الثالث .

جاءت فكرة المبادرة من خلال مشروع السياحة المتاحة لذوى الاحتياجات الخاصة، الذى يهدف إلى عمل برامج سياحية لأصحاب الهمم ودمجهم فى المجتمع لممارسة الحياة كما يعيشها الآخرين

بدات المبادرة بالتعرف على قدرات مجموعة من المتميزين من أصحاب الهمم، تم تنظيمها فى الفترة الماضية، لرحلة لرياضة الغطس بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية وزارة البيئة، ووزارة الشباب والرياضة، ومحافظة جنوب سيناء، وهيئة تنشيط السياحة، وبمرافقة فريق متخصص من قطاع المحميات التابع لوزارة البيئة، ووقع الاختيار على البطل محمد كرم للتدريب على هذه الرياضة لمدة عامين فى أماكن مختلفة بمحافظات مصر، واستطاع بمهارة وصف ما شاهده تحت الماء خلال العديد من اللقاءات الصحفية، وكان ذلك بمثابة دعاية جيدة للأماكن السياحية وليست ممارسة الرياضة فقط، وأصبح أول داون سيندروم يمارس رياضة الغوص.

كما نظم المسئولون عن مبادرة "مصر تستطيع" رحلة طيران شراعي، مع بطل داون سيندروم يحيى قنديل، وهو أول من مارس هذه الرياضة من أصحاب الهمم، بعد فترة تدريب استمرت عدة شهور، ليحلق بعدها من قمة جبل الجلالة بارتفاع 3000 قدم، وقد استغرقت الرحلة 25 دقيقة طيران فوق جبل الجلالة بالعين السخنة، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.



1ابطال ذو الهمم



ابطال ذو الهمم