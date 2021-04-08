شكرا لقرائتكم خبر عن "الشباب والرياضة" تنظم جولة سياحية لشباب جنوب السودان (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحى، جولة سياحية لعدد من المزارات السياحية تتضمن الكنيسة المعلقة والمعبد ومسجد عمرو بن العاص والقرية ألفرعونية وأعقبها رحلة نيلية، وذلك للتعرف على أهم الأماكن السياحية والتاريخية بالقاهرة.

جاء ذلك على هامش ختام مؤتمر القاهرة القومى الأول لشباب جنوب السودان، الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال (إدارة الجامعات - مكتب الشباب الافريقي) بالتعأون مع الاتحاد الوطنى لشباب جنوب السودان ووزارة الشباب والرياضة الجنوبية السودانية وجامعة القاهرة فرع الخرطوم، وذلك ضمن مشروع" وحدة وادى النيل.. رؤى مستقبلية" فى نسخته الثالثة تحت شعار " من أجل جنوب السودان “، والذى يقام خلال ألفترة من3 إلى 8 إبريل 2021 بالمركز الأوليمبى بالمعادي.

يذكر أن فعاليات مؤتمر القاهرة القومى الأول لشباب جنوب السودان شارك فيها 200 قيادة شبابية من المرحلة العمرية من 18 حتى 35 عاما من الجنسين، بالإضافة إلى الفئات الأكثر تأثيرا فى المجتمع متمثلة فى النشطاء فى مجال المجتمع المدنى والأكاديميين بمختلف مجالاتهم وخلفياتهم، بالإضافة إلى الصحفيين والإعلاميين.، بجانب الشباب المصرى الباحث فى ملف دولة جنوب السودان.