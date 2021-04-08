شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. رئيس اتحاد الجماز يفتتح بطولة "كاس الفراعنة" الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز وعضو اللجنة الأولمبية المصرية مساء اليوم الخميس بطولة "كأس الفراعنة" الدولية الثانية لجمباز الأيروبيك والتي تستضيفها مصر من 8 وحتي 10 ابريل الجاري على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر بمشاركة 8 دول وهي البرازيل وأذربيجان ورومانيا والتشيك وبيلاروسيا واليمن وسوريا ومصر البلد المضيف باجمالي 395 لاعب.

وبدأ حفل الافتتاح بالسلام الجمهوري ثم كلمة إيهاب أمين رئيس الاتحاد الذي رحب بالضيوف وأعلن افتتاح البطولة.

وشهد حفل الافتتاح عرضا استعراضيا رائعا قدمته أكاديمية بلاك بول خلال حفل الافتتاح لاقى إعجاب المتابعين للحفل، فيما قدم فقرات الحفل كلا من هايا هاني والإنجليزي "نيلز دانيال".

وشهد افتتاح البطولة يوسف الطباع عضوٍ المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي و ماريا فوما عضو اللجنة الفنية لجمباز الايروبك بالاتحاد الدولي و كرستينا ماريا ممثل الاتحاد الدولي ورئيسة اللجنة الفنية بالاتحاد الاوروبي للجمباز نائب رئيس الاتحاد البحر المتوسط و مريان كولف خبير الاكاديمية الدولية لجمباز الايروبك بالاتحاد الدولي و نيلز دانيل رئيس لجنة التنسيق والادارة الاذاعية لمنافسات الجمباز ورؤساء وفود الدول المشاركة ومجلس إدارة اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين ورؤساء اللجان والدكتورة نهاد زايد المدير التنفيذي لاتحاد الجمباز.

وأكد إيهاب أمين رئيس أتحاد الجمباز انه تم إتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة من فيروس كورونا لضمان سلامة اللاعبين المشاركين فى البطولة ورؤساء الوفود والضيوف.

وأضاف أمين أن الاتحاد المصري للجمباز يعمل بكامل طاقته من أجل تهجيز وإعداد ابطال رياضيين واعدين من اجل المشاركة في البطولات الدولية وتحقيق افضل النتايج على المستويين القاري والدولي حيث تعد هذه البطولة فرصة ذهبية توفر الاحتكاك القوي للاعبي منتخباتنا الوطنية.

جدير بالذكر، أن بطولة "كاس الفراعنة" الأولى قد أقيمت بمدينة الغردقة نوفمبر 2019.