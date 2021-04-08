شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الشافى يعود لتشكيلة الزمالك تدريجيا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، لجهازه المعاون، عزمه إشراك محمد عبد الشافي ظهير أيسر الفريق بالمباريات بشكل تدريجي بعد تألقه الملفت في التدريبات واستعادته جزء كبير من لياقته البدنية، حيث أكد المدير الفني أنه يرفض المغامرة بشيفو قبل التأكد من جاهزيته بنسبة 100% ليظهر بالشكل الذى يليق به أمام الجماهير.

ويستعد الزمالك لمباراة تونجيث السنغالي، غدا السبت، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، في لقاء هام ومصيري حيث ينبغي على الأبيض تحقيق الفوز في موقعة استاد القاهرة مع انتظار سقوط مولودية الجزائر في مباراته أمام الترجي بتونس بالجولة نفسها ليتأهل الزمالك للدور المقبل كثاني المجموعة خلف الترجي المتصدر.

وحصل عبد الشافي علي إشادة كبيرة من جانب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، في ظل المجهود البدني الكبير للاعب خلال المران بالأيام الماضية، وارتفاع لياقته البدنية بشكل كبير بخلاف امتلاكه خبرات على الصعيد الأفريقي في المواجهات الهامة والمصيرية.

وشهدت التدريبات ارتفاع الروح المعنوية للاعبي الزمالك بشكل كبير بعد المستوى المتميز والإشادة الكبيرة منذ انتهاء مباراة المولودية بمستوى كل اللاعبين، كما جاءت زيارة اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون النادي لدعم ومؤازرة اللاعبين قبل لقاء تونجيث ليزيد من الروح المعنوية لهم، حيث حرص رئيس الزمالك على تهنئة اللاعبين على الأداء والنتيجة بلقاء المولودية الأخير، كما طالب اللاعبين بالتركيز في القادم ومواصلة الانتصارات، وعلى هامش الزيارة حرص اللواء عماد عبد العزيز على عقد جلسة مع المدير الفني كارتيرون، وتركز الحديث الودي حول لقاء المولودية والتهنئة بالفوز والتمسك بالأمل.