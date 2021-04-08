شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة سيمبا واستمرار غياب كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اقائمة الفريق ‏لمواجهة سيمبا التنزاني المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الجمعة على استاد «الأهلي ‏we‏ السلام» ضمن ‏منافسات الجولة السادسة «الأخيرة» من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، واستمر غياب محمود كهربا رغم أن كل التوقعات كانت تشير إلى إمكانية عودته للمباريات بداية من لقاء سيمبا.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: ‏

محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان ‏وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح ‏محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد ‏وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير.‏

واسبعد الجهاز الفنى كلا من محمود كهربا لأمور فنية وياسر ابراهيم وعلى معلول للإصابة.