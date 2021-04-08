موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة سيمبا واستمرار غياب كهربا

شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة سيمبا واستمرار غياب كهربا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اقائمة الفريق لمواجهة سيمبا التنزاني المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الجمعة على استاد «الأهلي we السلام» ضمن منافسات الجولة السادسة «الأخيرة» من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، واستمر غياب محمود كهربا رغم أن كل التوقعات كانت تشير إلى إمكانية عودته للمباريات بداية من لقاء سيمبا.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير.
واسبعد الجهاز الفنى كلا من محمود كهربا لأمور فنية وياسر ابراهيم وعلى معلول للإصابة.