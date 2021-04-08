شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أسباب وراء إيقاف طبيب منتخب الشباب فى أزمة الانسحاب بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، عدة قرارات بعد التحقيقات التي أجريت بشأن واقعة مشاركة منتخب مصر للشباب مواليد 2001 ، في بطولة أفريقيا المؤهلة للنهائيات الأفريقية والتي أقيمت في دولة تونس والتى شهدت انسحاب الفراعنة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأرجعت لجنة الإنضباط قرارها بإيقاف الدكتور وليد منظور 3 شهور وتغريمه 100 ألف جنيه، لعدة أسباب:

- وجود قصور فى توزيع وسائل الحماية الشخصية على اللاعبين مثل الكحول والمطهرات والكمامات رغم شرائها بكميات كبيرة.

- عدك قياس الحرارة للاعبين بشكل دورى ويومى من قبل الجهاز الطبى.

- عدم إجراء أى مسحات قبل المسحة الرسمية لاتحاد شمال افريقيا يوم 13 ديسمبر 2020، رغم أنه من المفترض عمل مسحة كل 48 ساعة للاعبين وعزل أى لاعب تظهر عليه الأعراض.

- عدم تطبيق الاجراءات الاحترازية فى التجمعات اليومية للمنتخب عند الصلاة و القاء المحاضرات والرقية الشرعية فى مكان واحد وااستخدام حمامات السباحة دون مراعاة التباعد.

-وجود لاعبين اثنين فى كل غرفة والنوم على سرير واحد فى الغرفة.

- توزيع الغرف فى الفندق بشكل غير مناسب ووضع اللاعبين فى دور، والجهاز الفنى والطبى فى دور وبالتالى عدم متابعة اللاعبين بشكل جيد.

- بعد ظهور ايجابية المسحة الأولى للاعبين لم يتم عزل المصابين إلا بعد 48 ساعة فى فندق مختلف.

- ضعف التواصل مع اللجنة الطبية للبطولة والاكتفاء بالهجوم المستمر عليها مما أضعف موقف البعثة المصرية.

وأعلنت لجنة الإنضباط قراراتها فى الواقعة وجاءت كالتالى:

أولا .. إيقاف محمد ربيع ياسين عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة سته أشهر ، وتغريم المدير الفني السابق مبلغ مائتي ألف جنيه .

ثانياً.. إيقاف وليد منظور طبيب المنتخب السابق عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة ثلاثة أشهر ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه.

ثالثاً.. تغريم اللاعب عبد الرحمن احمد لاعب نادي انبي ومنتخب الشباب مواليد 2001، مبلغ خمسون ألف جنيه .

رابعا .. تغريم اللاعب حسام اشرف لاعب نادي الزمالك ومنتخب الشباب مواليد 2001، مبلغ عشرون ألف جنيه.

خامساً .. تغريم اللاعب عربي بدر لاعب النادي الأهلي المنتقل إلي نادي الجونه ومنتخب الشباب مواليد 2001، مبلغ عشرون ألف جنيه.