شكرا لقرائتكم خبر عن بواليا قبل مواجهة سيمبا: "دعنا نواصل السير على هذا النحو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الكونغولى والتر بواليا مهاجم النادى الأهلى، صورة من مران الفريق الجماعى الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب التتش، في ختام استعدادات الفريق لمباراة سيمبا.

وعلق والتر بواليا على الصورة التي نشرها على صفحته الشخصية على موقع "تويتر": "دعنا نواصل السير على هذا النحو" في إشارة لعودته للتدريبات بعدما أصيب في مران الأمس ولم يستطع استكماله.

وخضع بواليا للكشف الطبي، للتأكد من جاهزيته قبل مشاركته بصورة طبيعية في مران اليوم، بعد تعرضه لكدمة خفيفة في التقسيمة الثانية التي خاضها الفريق خلال تدريبات أمس، وهو ما استدعى خروجه من الملعب، وخضوعه للفحص الطبي تحت إشراف الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، وبعدها خضع اللاعب لجلسة علاج طبيعي واستشفاء للتخفيف من آلام الكدمة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في التاسعة مساء غدٍ الجمعة على استاد «الأهلى we السلام»، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحسم الأهلي تأهله رسميًّا إلى دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا، بعد أن رفع رصيده إلى 8 نقاط، عقب التعادل مع المريخ السوداني بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على استاد الجوهرة الزرقاء ضمن منافسات الجولة الخامسة.