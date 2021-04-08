شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي : الوزارة نفذت 5047 برنامج ومشروع في الفترة من 2014-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،في مؤتمر صحفي موسع عقدته الوزارة اليوم الخميس بالمركز الأوليمبي بالمعادي، إنجازات مصر في الفترة 2014-2020 في مجالي الشباب والرياضة.

حضر المؤتمر عدد من أعضاء مجلس النواب منهم النائبة هادية حسني، عضو لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، والنائبة هيام الطباخ، والنائب محمد السباعي، وعدد من قيادات الوزارة الدكتور أحمد الشيخ وأشرف صالح المديرين التنفيذيين للوزارة، والدكتور ممدوح عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير والدكتورة ياسمين العراقي رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة، واللواء محمد نور، ويوسف الورداني، والدكتور محمد عبد القادر مساعدي الوزير، ومجدي رشدي رئيس الإدارة المركزية للخدمات المساعدة، ولفيف من السادة الإعلاميين.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الإنجازات التي حققتها الوزارة في الفترة 2014-2020 هي إنجازات الدولة المصرية في ضوء رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية؛ لنرى سوياً مصر الحديثة في ظل التحديات العديدة التي تواجه الدولة، مقدماً الشكر والتقدير للسيد الرئيس على الدعم اللامحدود للشباب والرياضة.

وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة تضع أهدافها ضمن توجهات الدولة المصرية لخدمة النشء والشباب بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات في إطار من التكامل، مشيراً أن الإنجازات التي حققتها الوزارة بتعدد مسمياتها المختلفة عديدة، والمحرك لكل تلك الإنجازات الي قادها السادة الوزراء هي الرؤية المشتركة في خدمة الدولة المصرية.

وكشف الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة قد قامت بتنفيذ عدد 5047 برنامج ومشروع في الفترة من 2014-2020 بمشاركة 89 مليون من النشء والشباب، وتنوعت تلك البرامج والأنشطة ما بين برامج تدريبية وتثقيفية وسياسية ومسابقات شبابية ورياضية، وبرامج تأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل، وتنمية مهاراتهم، والمشروعات القومية لاكتشاف الموهوبين، والتنمية الرياضية، وتطوير المشاركات المصرية في البطولات المحلية والدولية، وحملات توعية، ومبادرات مجتمعية وغيرها من المشروعات.

وأوضح الوزير أنه على صعيد المنشآت الشبابية والرياضية فى الفترة من 2014-2020 فقد تم تطوير 3631 ملعب بمراكز الشباب تطوير، وتطوير المدن الشبابية، وإنشاء 245 مركز شباب، و 84 حمام سباحة، وتطوير وإنشاء 14 صالة مغطاة، واستكمال وتطوير الأندية الرياضية، وإنشاء وحدات للطب الرياضي، وإنشاء المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات، وتطوير الإستادات الرياضية، وإنشاء وتطوير الصالات المغطاة المستضيفة لبطولة العالم لكرة اليد ، وغيرها من الأعمال الإنشائية بتكلفة اجمالية بلغت نحو 16 مليار جنيه، كما أنهت الوزارة تطوير 3063 مركز شباب من إجمالي 4374 مركز شباب على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وأعلن وزير الشباب أن الوزارة استطاعت منذ تطبيق مشروعات الطرح الاستثماري بنظام حق الانتفاع بمشاركة القطاع الخاص أواخر عام 2018 وحتى الآن قد تم تنفيذ عدد 528 مشروع استثماري داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية في مختلف المحافظات بتكلفة بلغت 4 مليار و400 مليون جنيه.

كما عرض وزير الشباب والرياضة ،خلال المؤتمر، أسس الإستراتيجية الوطنية للرياضة المتمثلة في تعزيز ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية، والارتقاء بالمنافسة والإبداع، وتحسين حوكمة الرياضة، بجانب تحديث الإستراتيجية الوطنية للشباب والنشء التي تعكف الوزارة على تطويرها بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

ومن جانبهم، استعرضت الدكتورة ياسمين عراقي رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بالوزارة، والدكتور محمد عبد القادر مساعد الوزير، وإيهاب الابياري مدير عام الإدارة العامة للاستثمار والتمويل، الإنجازات المحققة على صعيد الشباب والرياضة والمشروعات الاستثمارية، والذي تم إعداد كتاب خصيصاً لهذا الأمر يتضمن حجم أعمال التطوير الإنشائية والرياضية فى أرقام، ورؤية ورسالة الوزارة، وأهداف الوزارة في تحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 من خلال بناء الإنسان المصري، والنهوض بمستويات التشغيل، والتنمية الإقتصادية ورفع كفاءة الاداء الحكومي، وحماية الأمن القومي، وسياسة مصر الخارجية من حيث بث روح الولاء والانتماء، وتعميق المشاركة السياسية.