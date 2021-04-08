شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الإسماعيلى يعتذر عن أخطاءه فى لقاء المصرى ويهنئ زملائه بالفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمد فوزى، حارس مرمى الإسماعيلى، عن سعادته باستعادة الدراويش للانتصارات بعد غياب طويل، والفوز على المصرى، فى ديربى القناة، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت مساء أمس، الأربعاء، معتذرا على الأخطاء التى وقع فيها خلال اللقاء.

وكتب فوزى، عبر حسابه على انستجرام: "الحمد لله على المكسب يا رجالة، انتوا رجالة وتستهلوا كل خير، وأنا بعتذر لكم وبعتذر للجمهور على الأخطاء، معلش أنا عارف أن مش وقتها وربنا يعلم الواحد بيزعل قد إيه علشان المجهود اللى بتعملوه، بس الحمد لله ربنا رزقنا بالـ3 بونط علشان تعبكم".





وحقق فريق الإسماعيلى، فوزا مثيرا فى ديربى القناة أمام المصرى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس، الأربعاء على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة 18 من الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.

تقدم الإسماعيلى بالهدف الأول عن طريق فريد شوقى بالخطأ فى مرماه، وحرمت تقنية الفار المصرى من التعادل، حينما ألغت هدف سجله أحمد جمعة فى الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول، فيما جاء هدف شكرى نجيب فى الدقيقة 62 من زمن اللقاء، قبل أن يقلص جريندو الفارق للفريق البورسعيدى بهدف فى الدقيقة 89.

بهذه النتيجة ورغم الفوز، يبقى الإسماعيلى فى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 14 نقطة، متساويا مع البنك الأهلى بنفس الرصيد من النقاط، بعد أن لعب 18 مباراة فاز فى لقاءين وتعادل فى 8 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 26 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 21 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة.