شكرا لقرائتكم خبر عن الضامة تبعد ياسر إبراهيم عن الاهلي في مباراة سيمبا بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن ياسر إبراهيم لاعب الفريق، اشتكى من إجهاد في العضلة الضامة، وحصل على راحة من مران الفريق الذي أقيم اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.

وأكد أبو عبلة أن حالة ياسر إبراهيم مطمئنة إلى حد كبير، وأنه فضل منحه راحة من مران اليوم، على أن يتم تقييم حالته عقب مباراة سيمبا.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة سيمبا التنزاني المقرر إقامتها الساعة التاسعة مساء غدٍ الجمعة، في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي رسميًّا قبل مباراة الغد، إلى دور الثمانية في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط، عقب التعادل مع المريخ السوداني بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الخامسة التي أقيمت الأسبوع الماضي.