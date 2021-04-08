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شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال الاتحاد المصري للاعاقات الذهنية فى زيارة للمتحف القومي للحضارة المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نظم الاتحاد المصري للإعاقة الذهنية بالتعاون مع مجلس الأعمال الافرواسيوي يوم ترفيهي لأبطال الاتحاد بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، للتعرف على التاريخ الأثري الفرعوني القديم والحديث.
وأكدت المهندسه أمل مبدى، رئيس مجلس الاتحاد الرياضي المصرى للاعاقات الذهنية، في تصريح لها اليوم، أن الدول القوية تبنى بفخر وتماسك أبنائها وتوعيتهم بمعالم انتصارات وانجازات أجدادهم على مر التاريخ، موكدة أن تنظيم اليوم الترفيهي جاء لبناء روح الانتماء والعزة لوطننا الغالية، لدى أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم.
وأشارت إلي أن الاستثمار في أبناء مصر يزيد من التماسك والفخر والانتماء الوطني، متقدمة بالشكر للدكتور أحمد غنيم، رئيس هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية وفيروز يوسف نائب رئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، على تعاونهم في توعية ابطال الاتحاد من ذوي الاحتياجات الخاصة بمعالم التاريخ المصري القديم.
وزير الاثار
الوزير في متحف الحضارة