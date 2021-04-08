شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم وثائقي عن أهم إنجازات وزارة الرياضة فى مختلف المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وثقت وزارة الشباب والرياضة فيلما بأهم الانجازات التى شهدتها الوزارة فى مختلف المجالات، سواء الانشائي او البطولات التى تم تحقيقها والتى تمت استضافتها او المشاركة فيها.

ويظهر فى الفيلم جانب من المشروعات التى طورتها وبدأنا الوزارة بالإضافة الى البطولات التى تمت استضافتها والأبطال المتوجين فى مختلف البطولات وكذلك الميداليات التى حصلوا عليها فى مختلف الرياضات.

وتم بث الفيلم خلال المؤتمر الصحفي الموسع الذى تقيمه الوزارة للكشف عن انجازات الرياضة المصرية منذ عام 2014 وحتى العام الجاري بحضور مجموعة من الشخصيات العامة والرياضيين وقيادات الوزارة.

والذى شهد ايضا الإعلان عن أهم إنجازات وزارة الشباب والرياضة على صعيد البرامج والمشروعات الشبابية والرياضية وحجم إنجاز تطوير مراكز الشباب والأندية في مختلف المجالات.