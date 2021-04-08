موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لختام مجموعات الأبطال أمام سيمبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني قائمة الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني في ختام مرحلة المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام مساء الجمعة على استاد الأهلي We السلام.

وشهدت القائمة استمرار غياب علي معلول ومحمود كهربا، بالإضافة إلى ياسر إبراهيم صاحب هدف التعادل في مباراة المريخ الجولة الماضية التي انتهت (2-2) في السودان.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: ‏

محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان ‏وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح ‏محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد ‏وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير.‏

وتأهل الأهلي وسيمبا إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد أن حصل بطل القارة على المرتبة الثانية في المجموعة، وضمن الفريق التنزاني الصدارة في واحدة من مفاجآت البطولة.