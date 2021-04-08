الخليج 365 يكشف محاور اجتماع رئيس الأهلي مع موسيماني قبل مواجهة سيمبا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي على عقد اجتماع مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بغرفة مجلس الإدارة في الطابق الثاني بالمبني الاجتماعي للمقر الرئيسي بالجزيرة.

وحضر الاجتماع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وعمرو محب مرتجم بيتسو موسيماني .

وحسب ما ذكر الموقع الرسمي للنادي فأن الخطيب حرص على متابعة استعدادات الفريق للمرحلة المقبلة وتوفير كل احتياجاته، خاصة أن الفترة القادمة سوف تشهد العديد من المباريات المؤثرة للأهلي، سواء على الصعيد المحلي أو الإفريقي، كما استعرض المدير الفني للأهلي موقف الفريق من الارتباطات المقبلة واحتياجات الجهاز الفني، والعمل على دعم كل عناصر المنظومة.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي أن تلك النوعية من الاجتماعات تتم بشكل دوري ما بين محمود الخطيب بصفته المفوض من مجلس الإدارة بالإشراف على قطاع الكرة وبيتسو موسيماني المدير الفني، كما يحدث مع قطاعات الناشئين وكافة الإدارة الخاصة بالكرة.

وأضاف أن الإجتماع شهد طلب الخطيب من بيتسو موسيماني تحديد الاحتياجات الفنية للموسم الجديد بهدف منحهم الوقت لترجمتها وتنفيذها، وأستمع رئيس الاهلي من موسيماني عن تقرير مفصل حول رؤيته للمرحلة المقبلة والمراكز التي تحتاج للدعم.

وأوضح أن الإجتماع شهد أيضاً التطرق لما تردد حول وجود عروض من منتخب جنوب إفريقيا للمدير الفني بيتسو موسيماني ، بجانب اطمئنان رئيس النادي على موقف فريق الكرة وجاهزيته للمباريات المقبلة التي ستشهد ضغط هائل في 4 مسابقات هي دوري أبطال أفريقيا والدوري وكأس مصر والسوبر الإفريقي .

ويواجه الأهلي مساء غدٍ الجمعة سيمبا التنزاني في ختام دور المجموعات، بعدما تأهل الفريقان إلى دور الثمانية رسميا عقب نهاية الجولة الماضية، كما سيواجه الأهلي فريق النصر يوم 4 أبريل الجاري في مسابقة كأس مصر، ويوم 18 من نفس الشهر يلتقي مع الزمالك في بطولة الدوري.