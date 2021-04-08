قمصان: مباراة سيمبا مهمة لاستعادة الثقة.. ونثق في جميع اللاعبين رغم الغيابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:
قال سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني لفريق الأهلي، إن مباراتهم المقبلة أمام نظيرهم سيمبا التنزاني ستكون صعبة.
وأشار قمصان، في تصريحات أوردها عنه الموقع الرسمي للأهلي، اليوم الخميس، إلى أن مباراتهم أمام سيمبا لن كون تحصيل حاصل، مضيفاً:"نعم النتيجة غدًا لن تغير في ترتيب المجموعة ولكننا نعتبرها مباراة مهمة نتطلع خلالها إلى رد الاعتبار بعد الخسارة في تنزانيا".
وتابع المدرب المساعد بالجهاز الفني لفريق الأهلي:"تحدثنا مع اللاعبين حول أهمية المباراة التي نتطلع فيها إلى تحقيق الفوز والاطمئنان على جميع عناصر الفريق"، مشددًا على أهمية المباراة في استعادة الثقة وإسعاد جماهير الأهلي بعد التعادل مؤخرًا أمام المريخ السوداني في الجولة الخامسة.
وأتم قمصان تصريحاته بالتنويه إلى أن الأهلي جاهز رغم غياب العديد من العناصر المهمة والأساسية في الفترة الأخيرة ولكن الجهاز الفني يثق في جميع اللاعبين للحفاظ على الانتصارات.
ويستضيف النادي الأهلي نظيره سيمبا التنزاني عند التاسعة مساء يوم غد الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته برصيد 8 نقاط بفارق 5 نقاط عن سيمبا المتصدر بـ 13 نقطة.