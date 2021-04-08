قمصان: مباراة سيمبا مهمة لاستعادة الثقة.. ونثق في جميع اللاعبين رغم الغيابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

قال سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني لفريق الأهلي، إن مباراتهم المقبلة أمام نظيرهم سيمبا التنزاني ستكون صعبة.

وأشار قمصان، في تصريحات أوردها عنه الموقع الرسمي للأهلي، اليوم الخميس، إلى أن مباراتهم أمام سيمبا لن كون تحصيل حاصل، مضيفاً:"نعم النتيجة غدًا لن تغير في ترتيب المجموعة ولكننا نعتبرها مباراة مهمة نتطلع خلالها إلى رد الاعتبار بعد الخسارة في تنزانيا".

وتابع المدرب المساعد بالجهاز الفني لفريق الأهلي:"تحدثنا مع اللاعبين حول أهمية المباراة التي نتطلع فيها إلى تحقيق الفوز والاطمئنان على جميع عناصر الفريق"، مشددًا على أهمية المباراة في استعادة الثقة وإسعاد جماهير الأهلي بعد التعادل مؤخرًا أمام المريخ السوداني في الجولة الخامسة.

وأتم قمصان تصريحاته بالتنويه إلى أن الأهلي جاهز رغم غياب العديد من العناصر المهمة والأساسية في الفترة الأخيرة ولكن الجهاز الفني يثق في جميع اللاعبين للحفاظ على الانتصارات.

ويستضيف النادي الأهلي نظيره سيمبا التنزاني عند التاسعة مساء يوم غد الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته برصيد 8 نقاط بفارق 5 نقاط عن سيمبا المتصدر بـ 13 نقطة.