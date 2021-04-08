المدير التنفيذي لسيمبا: الأهلي مقياس أداء إفريقيا بفضل عمله خارج الملعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

امتدحت باربرا جونزاليز المدير التنفيذي لنادي سيمبا التنزاني النادي الأهلي خلال الزيارة التي قامت بها لمقره اليوم الخميس، حيث قالت أنه مقياس أداء كرة القدم في إفريقيا.

وقالت باربرا في تغريدة نشرتها اليوم الخميس: "الأهلي يبقى مقياس الأداء لأندية كرة القدم في القارة، هذا الأمر بفضل ما يجري خارج المستطيل الأخضر".

وتابع باربرا: "يجب أن نستلهم منه؛ المرافق والبنية التحتية، التمويل والنظام المؤسسي، تقييم اللاعبين والأصول الأخرى، تحليل التواصل الاجتماعي، الأداء الرياضي".

وسبق لباربرا أن قامت بزيارة الأهلي الموسم الماضي آملا في الوصول لآلية تعاون بين الناديين على المستوى الرياضي والتعرف على آلية العمل داخل النادي.

ويلعب الأهلي أمام سيمبا الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا مساء غدًا الجمعة على ستاد الأهلي we السلام.