رسمياً.. اتحاد الكرة يمنع ربيع ياسين وطبيب منتخب الشباب من ممارسة أي نشاط كروي

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن إيقاف ربيع ياسين المدير الفني لفريق منتخب الشباب السابق لمدة 6 أشهر على خلفية التحقيقات التي جرت بشأن مشاركة المنتخب في بطولة أفريقيا المؤهلة للنهائيات الأفريقية والتي أقيمت في دولة تونس.

وكانت اللجنة الخماسية السابق والتي أدارت شؤون الكرة المصرية قد قررت فتح التحقيقات بعد إصابة ما يقرب من 17 لاعبًا في صفوف منتخب الشباب بفيروس كورنا على هامش تواجدهم في تونس للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا والتي كانت تؤهل لبطولة أفريقيا للشباب والتي جرت في موريتانيا بالفعل خلال فبراير الماضي.

ومن جانبه أصدر اتحاد الكرة بيانًا رسميًا اليوم الخميس جاء فيه:

أصدرت لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد بنداري عدة قرارات بالاشارة الي التحقيقات التي أجريت بشأن واقعة مشاركة منتخب مصر للشباب مواليد 2001 ، في بطولة أفريقيا المؤهلة للنهائيات الأفريقية والتي أقيمت في دولة تونس كالتالي:

أولا .. إيقاف محمد ربيع ياسين عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة سته أشهر ، وتغريم المدير الفني السابق مبلغ مائتي ألف جنيه .

ثانياً.. إيقاف وليد منظور طبيب المنتخب السابق عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة ثلاثة أشهر ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه.

ثالثاً.. تغريم اللاعب عبد الرحمن احمد لاعب نادي انبي ومنتخب الشباب مواليد 2001، مبلغ خمسون ألف جنيه

رابعا .. تغريم اللاعب حسام اشرف لاعب نادي الزمالك ومنتخب الشباب مواليد 2001، مبلغ عشرون ألف جنيه

خامساً .. تغريم اللاعب عربي بدر لاعب النادي الأهلي المنتقل إلي نادي الجونه ومنتخب الشباب مواليد 2001، مبلغ عشرون ألف جنيه.