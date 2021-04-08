قمصان: إصابة ياسر قد تمنعه من مباراة سيمبا.. و5 أسابيع لعودة معلول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

قال سامي قمصان، مدرب عام الأهلي، إن مدافع فريقه ياسر إبراهيم قد تبعده الإصابة التي يُعاني منها من الانضمام لقائمة ناديه التي ستواجه سيمبا.

وأشار قمصان، في تصريحات صحفية له اليوم الخميس، إلى أن معلول يحتاج إلى فترة تصل إلى 5 أسابيع للعودة مرة أخرى لصفوف الفريق.

وكان ياسر إبراهيم قد تعرض لإصابة خفيفة خلال تدريبات الأهلي الأخيرة؛ استعداداً لمباراة سيمبا.

ويستضيف النادي الأهلي نظيره سيمبا التنزاني عند التاسعة مساء يوم غد الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

يُذكر أن علي معلول قد أُصيب في العضلة الخلفية، خلال مشاركته مع الأهلي في مباراة بايرن ميونخ بنصف نهائي كأس العالم للأندية التي أقيمت في فبراير الماضي.

وكاد اللاعب أن يعود قبل أن تعاوده الإصابة من جديد واضطر بعدها للسفر إلى تونس من أجل متابعة الإصابة مع طبيب المنتخب التونسي قبل أن يعود خلال الأيام الماضية.