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"أولوية قصوى".. محاولة من جنوب أفريقيا لإعادة موسيماني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية جنوب أفريقية، اليوم الخميس، أن اللجنة المكلفة باختيار المدير الفني الجديد، أوصت بالتعاقد مع المدير الفني بيتسو موسيماني مدرب الأهلي.

وبحسب صحيفة "TimesLIVE" الجنوب أفريقية، فإن اللجنة الفنية اجتمعت للمرة الأولى أمس الأربعاء وتم تحديد اسم موسيماني ومحاولة إقناعه بتدريب المنتخب.

وكان الاتحاد الجنوب أفريقي قرر إقالة موليفي نتسكي الشهر الماضي عقب فشل منتخب "الأولاد" في بلوغ نهائيات كأس أمم أفريقيا عقب الخسارة من السودان بهدفين دون رد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن اللجنة ستحاول بذل قصارى جهدها؛ لإعادة موسيماني مرة أخرى لقيادة المنتخب في الفترة المقبلة.

وتأتي رغبة اللجنة الفنية في الاستعانة بموسيماني نظرًا لخبرته بعد عمله مع المنتخب الجنوب أفريقي في وقت سابق ثم صنداونز وحاليًا مع الأهلي.

وكان "الخليج 365" كشف في وقت سابق عن رد فعل موسيماني حول أنباء قيادته لمنتخب جنوب أفريقيا ليرد مازحًا مع اللاعبين: "اللي عايز يمشي منكم يمشي أنا مستمر". (طالع التفاصيل)

وقاد موسيماني الأهلي في العام الماضي ليحقق رفقة الفريق الأحمر لقب دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر إلى جانب برونزية كأس العالم للأندية والتي أقيمت في قطر 2021.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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