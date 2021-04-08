نتائج مباريات دوري ابطال اوروبا | ذهاب دور الـ 8

لعُبت هذا الأسبوع 4 مباريات في ذهاب دور الـ 8 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وشهدت نتيجة واحدة مفاجئة على ملعب بايرن ميونخ “آليانز آرينا” عندما حقق باريس سان جيرمان الفوز بنتيجة قوامها ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وظهر تشيلسي بمستوى مُغاير أمام بورتو، عن ذلك الذي ظهر به في مباراته أمام وست بروميتش بمنافسات الدوري الانجليزي مطلع هذا الأسبوع، واستطاع العودة إلى لندن بفوز مريح بهدفين دون رد، ليضع قدمًا في نصف النهائي.

وتوخى تشيلسي الحذر عندما واجه بورتو على ملعب سانشيز بثخوان في الأندلس، خوفًا من التعرض لنتيجة سلبية كتلك التي مُني بها يوفنتوس في ذهاب دور الـ 16، حيث فشل البطل القياسي للدوري الايطالي في تعويض خسارته بمباراة الإياب واكتفى بالفوز 2/3 ليودع بفارق الأهداف الاعتبارية بعد أن خسر ذهابًا 1/2.

وسجل الثنائي الإنجليزي “ماسون مونت وبن تشيلويل” ثنائية تشيلسي أمام بورتو في الدقيقتين 32 و85 بطرق متميزة للغاية.

وفي نفس التوقيت الذي تجنب فيه تشيلسي مفاجأة بورتو، أخفق بايرن ميونخ أمام ضيفه باريس سان جيرمان، بتلقي شباك حارسه مانويل نوير لثنائية من كيليان مبابي وهدف من ماركينيوس، مقابل ثنائية تشوبو موتينج وتوماس مولر.

وتبدو مأمورية بايرن ميونخ صعبة لتحقيق التأهل من ملعب حديقة الأمراء الأسبوع المقبل، بسبب التألق الكبير لحارس مرمى باريس “كيلور نافاس” الذي أضاف فصلاً جديدًا من فصول تألقه غير العادي على الصعيد القاري هذا الموسم.

وفي يوم الثلاثاء 6 أبريل، استغل المدير الفني لريال مدريد “زين الدين زيدان” تمسك مدرب ليفربول “يورجن كلوب” بخطته التقليدية 4-3-3، واستطاع هزيمته بنتيجة 1/3 (مع الرأفة) على ملعب آلفريدو دي ستيفانو.

ولم يقدم مانشستر سيتي أفضل مستوياته على ملعب طيران الاتحاد أمام بوروسيا دورتموند، حيث فاز بصعوبة كبيرة في الدقيقة الأخيرة بنتيجة 1/2، لتبقى المنافسة قائمة على ورقة الصعود إلى نصف النهائي بين الفريقين.

وتُعد مباراة مانشستر سيتي ودورتموند أكثر مباراة مُعلقة، ويصعب التكهن بنتيجتها، نظرًا لتمتع الفريق الألماني بخبرات طويلة في دوري أبطال أوروبا، ناهيك عن امتلاكه لمهاجم من عيار ثقيل مثل “هالاند” ولاعب خبير مثل ماركو رويس قادر على صناعة الفارق في أي وقت، كما فعل في مباراة الذهاب عندما سجل هدف التعادل القاتل في الدقيقة 84.

نتائج مباريات دوري ابطال اوروبا | ذهاب دور الـ 8

الثلاثاء 6 أبريل 2021: مانشستر سيتي 2-1 بوروسيا دورتموند (دي بروينه 19، رويس 84، فودين 90).

الثلاثاء 6 أبريل 2021: ريال مدريد 3-1 ليفروبل (فينسيوس جونيور 27، أسينسيو 36، محمد صلاح 51، فينسيوس جونيور 65).

الاربعاء 7 أبريل 2021: بايرن ميونخ 2-3 باريس سان جيرمان (مبابي 3، ماركينيوس 28، تشوبو موتينج 37، توماس مولر 60، مبابي 68).

الاربعاء 7 أبريل 2021: بورتو 0-2 تشيلسي (ماسون مونت 32، بن تشيلويل 85).

مواعيد مباريات اياب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا

تشيلسي – بورتو (الثلاثاء 13 أبريل 2021) الساعة 19:00 جرينيتش – الإياب سيقام كذلك على ملعب سانشيز بثخوان في إشبيلية

باريس سان جيرمان – بورتو (الثلاثاء 13 أبريل 2021) الساعة 19:00 جرينيتش – الإياب سيقام على ملعب حديقة الأمراء في باريس

ليفربول – ريال مدريد (الاربعاء 14 أبريل 2021) – الساعة 19:00 جرينيتش – الإياب سيقام على ملعب آنفيلد روود بمدينة ليفربول

بوروسيا دورتموند – مانشستر سيتي (الاربعاء 14 أبريل 2021) – الساعة 19:00 جرينيتش – الإياب سيقام على ملعب سيجنال إدونا بارك بدورتموند.