جورجينيو: أريد العودة إلى نابولي، لكن تركيزي على تشيلسي

اعترف لاعب وسط تشيلسي “جورجينيو” برغبته في العودة إلى ناديه السابق “نابولي” إذا سنحت له الظروف للعودة إلى جنوب إيطاليا من جديد، مشددًا على أنه يضع كامل تركيزه على مسيرته الحالية مع الفريق الانجليزي.

ويلعب جورجينيو دورًا رئيسيًا في وسط ملعب تشيلسي منذ خلافة المدرب الألماني “توماس توخيل” للإنجليزي فرانك لامبارد مطلع عام 2021.

وقال جورجينو خلال حديثه مع قناة سكاي إيطاليا اليوم الخميس “أنا مُغرم جدًا بمدينة نابولي والجمهور هناك، وقد حظيت بتجربة مميزة مع الفريق، لكن بصراحة لا أفكر في العودة الآن”.

وأوضح “تركيزي في الوقت الراهن مُنصب تمامًا على مسيرتي مع تشيلسي، لكن إذا كان هنالك احتمال بالعودة إلى نابولي في يوم من الأيام سأعود بالطبع، لكن لا نعرف متى سيحدث ذلك”.

ولعب صاحب الـ 29 عامًا، ما مجموعه 133 مباراة في الدوري الايطالي مع نابولي الذي انضم إليه قادمًا من هيلاس فيرونا في الميركاتو الشتوي 2014.

وكان جورجي لويز فريلو فيليو (جورجينيو) يتمتع بحاسة تهديفية مميزة رفقة فيرونا، حيث سجل 11 هدفًا في 89 مباراة بمنافسات الدوري الإيطالي، إلا أن دوره الهجومي تراجع مع نابولي ومن ثم مع تشيلسي.

لكن اللاعب المولود في البرازيل عام 1991 ويحمل الجنسية الإيطالية ويلعب مع منتخب الأتزوري منذ مارس 2016، استطاع استعادة حصيلته التهديفية مع تشيلسي هذا الموسم 2021/2020 بتسجيل 6 أهداف في 21 مباراة بالدوري الإنجليزي جميعهم من ركلات جزاء، سجلهم أمام أندية برايتون وكريستال بالاس وتوتنهام وشيفيلد يونايتد وإيفرتون.

وعند سؤاله من قناة سكاي سبورت إيطاليا عن حلمه خلال شهري مايو ويونيو 2021، قال “ماذا أفضل؟ نهائي دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي أم نهائي اليورو مع إيطاليا؟ من المستحيل الاختيار، لكن أتمنى أن ألعب كلا النهائيين بالطبع”.