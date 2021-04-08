ما سر احتفال آرسنال بهدف ماركو رويس في مانشستر سيتي؟

احتفل عشاق نادي آرسنال الانجليزي بالهدف الذي سجله لاعب الوسط الدولي الألماني «ماركو رويس» لفريق بوروسيا دورتموند أمام مانشستر سيتي خلال مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي أقيمت على ملعب طيران الاتحاد يوم الثلاثاء الماضي 6 أبريل 2021، حيث حافظ على رقم فريد من نوعه للجيل التاريخي للمدفعجية.

وانتظر بوروسيا دورتموند حتى الدقيقة 84 لهز شباك مانشستر سيتي بهدف قد يتسبب في تحقيقه لتأهل مفاجيء على حساب متصدر الدوري الانجليزي، حيث ستقام مباراة الإياب على ملعب سيجنال إدونا بارك.

وحافظ هدف ماركو رويس في شباك مانشستر سيتي على صمود الرقم التاريخي المسجل باسم نادي آرسنال في دوري أبطال أوروبا، كأكثر فريق حافظ على نظافة شباكه لمدة 995 دقيقة متتالية، وهو الرقم الذي لم يستطع أي فريق الوصول له، بما في ذلك البطل لثلاث نسخ متتالية “ريال مدريد”.

ونجح الحارس الألماني يانز ليمان مع رباعي خط دفاع آرسنال “آشلي كول وكولو توريه وسول كامبل وإيبويه” في الحفاظ على نظافة شباك الفريق لمدة 995 دقيقة خلال مباريات دوري أبطال أوروبا بموسم 2006/2005.

وتأهل آرسنال آنذاك إلى المباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا بعدما حافظ على شباكه نظيفة في مباريات ذهاب وإياب الأدوار الإقصائية أمام أندية (ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وفياريال الإسباني)، قبل أن تستقبل شباكه لهدفين من ثنائي برشلونة “سامويل إيتو وجوليانو بيليتي” في نهائي ملعب سان دوني بفرنسا.

وتلقت شباك آرسنال لهدفين فقط في أول جولتين بدور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2006/2005، بواقع هدف أمام ثون السويسري وآخر أمام أياكس الهولندي، مع ذلك انتصر في كلتا المباراتين بنفس النتيجة 1/2.

وفي المباريات التالية أمام سبارتا براج التشيكي ثم ثون وأياكس لم تهتز شباك آرسنال بأي هدف، ليبلغ ثمن النهائي برصيد 16 نقطة من خمس انتصارات وتعادل سلبي وحيد.